Realizarán alumnos de Unicach estancias de investigación

Un total de 141 estudiantes, con representación de todos los programas educativos, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), participarán en el Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa Delfín.

El secretario académico de la Unicach, Enrique Pérez López, comentó que esta es una cifra histórica de participación; 30 de ellos realizarán estancias internacionales: 27 en Colombia, dos en Brasil y uno en Perú; mientras que 111 efectuarán movilidad nacional en instituciones ubicadas en Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Campeche y Veracruz.

Apoyo institucional

Dijo que recientemente se entregaron los reconocimientos y apoyos económicos a estudiantes y docentes, todas y todos los participantes cuentan con beca y apoyo institucional, mediante una inversión total de 775 mil pesos por parte de la universidad.

La coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y consejera técnica del Programa Delfín, Amira López Habib, consideró que esta iniciativa académica fortalece la formación científica y la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional.

Alcances del programa

Los estudiantes han reconocido los alcances del programa y la determinación de quienes realizarán una estancia académica para regresar transformados. Conscientes de que se necesitan jóvenes que se atrevan a mirar más allá, que conviertan sus miedos en motivación y aprovechen sus oportunidades.

El Programa Delfín es una iniciativa académica que permite a estudiantes integrarse a proyectos de investigación de su interés, bajo la asesoría de investigadores de reconocido prestigio.

A través de esta experiencia, las y los participantes fortalecen sus conocimientos, desarrollan habilidades científicas y amplían su formación profesional y humanista.