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ChiapasTuxtla

Realizarán alumnos de Unicach estancias de investigación

Mayo 31 del 2026
El secretario académico dijo que este programa es clave para fortalecer conocimientos. Cortesía
El secretario académico dijo que este programa es clave para fortalecer conocimientos. Cortesía

Un total de 141 estudiantes, con representación de todos los programas educativos, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), participarán en el Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa Delfín.

El secretario académico de la Unicach, Enrique Pérez López, comentó que esta es una cifra histórica de participación; 30 de ellos realizarán estancias internacionales: 27 en Colombia, dos en Brasil y uno en Perú; mientras que 111 efectuarán movilidad nacional en instituciones ubicadas en Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Campeche y Veracruz.

Apoyo institucional

Dijo que recientemente se entregaron los reconocimientos y apoyos económicos a estudiantes y docentes, todas y todos los participantes cuentan con beca y apoyo institucional, mediante una inversión total de 775 mil pesos por parte de la universidad.

La coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y consejera técnica del Programa Delfín, Amira López Habib, consideró que esta iniciativa académica fortalece la formación científica y la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional.

Alcances del programa

Los estudiantes han reconocido los alcances del programa y la determinación de quienes realizarán una estancia académica para regresar transformados. Conscientes de que se necesitan jóvenes que se atrevan a mirar más allá, que conviertan sus miedos en motivación y aprovechen sus oportunidades.

El Programa Delfín es una iniciativa académica que permite a estudiantes integrarse a proyectos de investigación de su interés, bajo la asesoría de investigadores de reconocido prestigio.

A través de esta experiencia, las y los participantes fortalecen sus conocimientos, desarrollan habilidades científicas y amplían su formación profesional y humanista.

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