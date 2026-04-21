Reconoce Canacar política de cero bloqueos

La delegación en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) representada por Raquel Gordillo Cano, destacó la aplicación del estado de derecho y la cero tolerancia a bloqueos carreteros, un fenómeno que se había salido de control en administraciones anteriores.

Calificó como acertado el desalojo realizado el fin de semana en la zona Costa de Chiapas para liberar un bloqueo que afectaba a diversos sectores productivos.

En entrevista, el representante de los transportistas respaldó la actuación de las autoridades durante la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y subrayó la necesidad de aplicar el estado de derecho para garantizar la libre circulación en las carreteras.

Afectaciones al sector

El delegado destacó que, durante gobiernos anteriores, se había normalizado que ciertos grupos bloquearan las vías de comunicación por distintos motivos, lo que generaba afectaciones graves al sector.

“Con la nueva ERA, eso ya se terminó, y los transportistas lo agradecemos infinitamente”, señaló. Añadió que el autotransporte ya enfrenta dificultades como los altos precios del combustible y la inseguridad en otras entidades, por lo que los bloqueos representan un daño adicional e inaceptable.

En cuanto al actuar de las autoridades durante el desalojo, el delegado afirmó que, si tras un llamado de diálogo las personas no despejan las vías, es obligación del Estado aplicar la ley.

Respaldo a autoridades

Asimismo, hizo un llamado a que los organismos de derechos humanos no solo defiendan a los detenidos, sino también a los policías que cumplen con su deber y se exponen al realizar este tipo de operativos.