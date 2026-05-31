Refuerza Canirac coordinación con PC

Ante las intensas lluvias que se han registrado en el estado en los últimos días, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, mantiene comunicación permanente y coordinación directa con el secretario de Protección Civil (PC) estatal, Mauricio Cordero, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y salvaguardar la integridad de colaboradores, comensales y establecimientos del sector restaurantero.

Así lo informó Christian Pérez, presidente de la organización, quien subrayó la importancia de anticiparse a las contingencias que podrían derivarse de las condiciones climatológicas adversas, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, deslaves o afectaciones en infraestructura.

Medidas preventivas

Desde la cámara, exhortaron a todo el gremio restaurantero a reforzar medidas preventivas en sus negocios, entre ellas: revisión de instalaciones eléctricas y de gas, limpieza de desagües y coladeras para evitar acumulación de agua.

La implementación de protocolos internos de seguridad y atención ante posibles contingencias.

Asimismo, hizo un llamado a los dueños y personal de restaurantes a mantenerse atentos a la información y recomendaciones emitidas por las autoridades oficiales, priorizando en todo momento la prevención, la protección civil y la seguridad de la ciudadanía.

Temporada

Christian Pérez destacó que la coordinación institucional es fundamental para enfrentar de manera responsable esta temporada de lluvias. “La cultura de la prevención debe estar presente en cada establecimiento. No se trata solo de reaccionar ante una emergencia, sino de evitar que ocurra”, señaló el líder restaurantero.