Refuerzan apoyo con programa “Bicis que Transforman”

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos del programa “Bicis que Transforman” a estudiantes de la escuela Secundaria Técnica N.º 64, ubicada en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez, en donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa programas y acciones que contribuyan al bienestar, con el fin de favorecer un mejor desempeño escolar de la niñez y la juventud chiapaneca.

Ramírez Aguilar señaló que “Bicis que Transforman” promueve una alternativa de movilidad saludable, accesible, recreativa y amigable con el medio ambiente. Tras mencionar que Chiapas contará con la ciclovía más grande del sur de México; exhortó a las y los alumnos beneficiados a utilizar las bicicletas con responsabilidad y precaución, a fin de evitar riesgos.

Mensaje

“Estamos apoyando a las niñas, niños y jóvenes en distintos ámbitos. Ahora también lo hacemos en materia de movilidad a través de las bicicletas, que serán de gran utilidad porque les permitirán hacer ejercicio, recrear la mente y ahorrar dinero”, expresó.

En este marco, el mandatario puntualizó que las autoridades estatales y municipales trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de la comunidad escolar y fortalecer la infraestructura de este plantel educativo.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció las acciones y programas que el Gobierno del Estado impulsa para fortalecer el bienestar de Chiapas, al tiempo que manifestó el respaldo del Poder Legislativo para trabajar con el propósito de transformar la vida de las y los chiapanecos.

Ayudan a cumplir sueños

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, manifestó que este programa no solo implica la entrega de bicicletas, sino que representa la posibilidad de cumplir sueños para quienes no tienen la oportunidad de adquirir una. Añadió que estas acciones reflejan el compromiso de escuchar y atender las necesidades de la juventud, al generar condiciones para que avancen y alcancen sus metas.

La representante de la Organización OFI BICI, María José Blanco Somoza, valoró la visión de este gobierno al impulsar una estrategia que busca mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad en los traslados escolares. Asimismo, refrendó su disposición de colaborar en la consolidación de infraestructura eficiente y digna para este sector.

Agradecimientos

En representación del alumnado, Ángel Mauricio López de los Santos agradeció la entrega de este apoyo que, dijo, contribuirá a mejorar su movilidad y seguridad, por lo que expresó el compromiso de las y los estudiantes de cuidarlas y utilizarlas con responsabilidad. Por su parte, Magnolia Montes Vázquez, madre de familia, destacó que estas bicicletas no solo motivan a la comunidad estudiantil, sino que también fomentan la actividad física entre la juventud.

En este evento estuvieron presentes el director de la escuela Secundaria Técnica N.º 64, Óscar Orantes Cortez; así como personal docente y administrativo, madres y padres de familia.