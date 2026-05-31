Rescatarán 12 plantas de tratamiento abandonadas

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, reconoció la urgencia de poner en marcha las plantas de tratamiento abandonadas en el estado, iniciando con los 12 municipios prioritarios, nombrado así por su alta marginación.

Dijo que se cuenta con un presupuesto estatal superior a los mil 200 millones de pesos, más una mezcla de recursos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que inicialmente alcanza los 100 millones de pesos en obras hidráulicas, pero además se buscará que los ayuntamientos también participen.

Prioridad

Explicó que existe una relación directa entre pobreza y contaminación, por eso están buscando que todos los municipios de Chiapas mejoren sus indicadores y en esta ruta, la mejora de los sistemas de saneamiento es importante, partiendo del aseguramiento de que estos 12 municipios pobres tengan plantas de tratamiento nuevas o reactiven las abandonadas.

Dijo que con este recurso superior a los mil 200 millones de pesos, se está trabajando con los ayuntamientos para que propongan planes integrales, pero también se ejecutan acciones prioritarias en obras de drenaje y agua potable.

Es un derecho fundamental

Dijo finalmente que el agua representa un derecho fundamental y un eje prioritario para el bienestar, desarrollo social y transformación de las comunidades chiapanecas.

Por ello se buscan acuerdos y participación para la transformación hídrica, así como acciones de cultura del agua y participación ciudadana en los municipios históricamente olvidados del estado.