Respalda el estado a Claudia Sheinbaum

A dos años del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de México en su historia, Chiapas se prepara para unirse a la convocatoria lanzada a las 32 entidades del país para el acto de rendición de cuentas y celebración popular.

En Tuxtla Gutiérrez, este domingo 31 de mayo, el parque Bicentenario será el punto de encuentro para la ciudadanía chiapaneca. Simpatizantes de Morena, partidos aliados y políticos acudirán desde las 9:30 de la mañana para esperar el mensaje de la mandataria.

En este espacio, se espera que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, emita un mensaje de apoyo y respaldo al movimiento de la 4T, posteriormente se unirán a la transmisión en vivo con la jefa del Ejecutivo federal, permitiendo que los asistentes escuchen su mensaje de manera simultánea desde el Monumento a la Revolución.

“Dos años del triunfo de entregar resultados con honestidad y con profundo amor a la patria, y siempre con la defensa de nuestra soberanía”, invitó el mandatario estatal mediante sus redes sociales.

La convocatoria destaca que el objetivo es “demostrar el respaldo del pueblo de Chiapas”, en un evento que busca resaltar los resultados de una administración basada en la honestidad y el amor a la patria.

El informe no solo servirá para conmemorar el triunfo, sino también para defender la soberanía nacional y responder a lo que la mandataria ha calificado como una “ofensiva mediática” en contra de su administración.

Para esta actividad, se prevé que militantes de Morena partan del parque Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, ubicada en la colonia Arboledas. De este punto se dirigirán hacia la plaza central del parque Bicentenario.

Al mismo tiempo, se espera que del parque de la Marimba, partidos políticos aliados a Morena se unan a esta convocatoria, aunque también habrá otros puntos de concentración que culminarán en el mismo punto de reunión y festejo.