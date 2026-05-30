Respalda Sasil la soberanía nacional

En una larga jornada legislativa, la senadora Sasil de León destacó la aprobación en sesión extraordinaria, de reformas constitucionales que defienden la soberanía nacional, crean filtros de integridad para candidatos y, finalmente, determinaron postergar la elección judicial.

Estas reformas son prioritarias y evidencian la unidad entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la clase política responsable en las alianzas en beneficio de la ciudadanía, dijo Sasil de León.

La primer reforma establece la nulidad de elecciones en caso de injerencia extranjera, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la democracia en México.

En este tema, Sasil de León señaló que la reforma responde a amenazas actuales como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques y las campañas coordinadas de desinformación, prácticas que ponen en riesgo la voluntad popular y la estabilidad democrática del país.

Por otro lado, se aprobó en general los cambios a la Reforma Judicial para aplazar el proceso electoral hasta 2028, buscando transparencia y legalidad.

La tercera reforma avala la creación de la Comisión de Verificación de Integridad con la que se busca frenar la inclusión de candidatos con vínculos criminales en la próxima elección.

La legisladora reafirmó el compromiso de Chiapas con la transformación nacional y aseguró que el estado tiene rumbo definido, avanzando con unidad, estabilidad y visión de futuro.