Respaldan legisladores cambios en Morena

Ante los cambios en la dirigencia Nacional de Morena, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, se pronunció al respecto.

Luisa Alcalde

“Son determinaciones que tienen que ver con nuestro movimiento. Seguramente se tomarán las decisiones correctas en Chiapas, que son los temas que nos importan. Se está haciendo de la manera correcta junto con el gobernador Eduardo Ramírez y preparándonos”, declaró el legislador, antes de que se supiera que Luisa María Alcalde dejó la dirigencia nacional para ocupar el cargo de consejera jurídica en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto a si los cambios a nivel nacional son positivos, Guillén Guillén respondió: “Esperemos que se anuncien. Saludamos con mucho gusto la llegada de la compañera Citlalli a la Comisión Nacional de Elecciones. Creo que es una persona que conoce los procesos electorales, y es una muy buena interlocutora con los demás partidos políticos”.

Alianzas futuras

El diputado coincidió con lo señalado por el senador Luis Armando Melgar, quien aseguró que con Citlalli Hernández al frente de dicha comisión se facilitaría la construcción de coaliciones en Chiapas. Ante la pregunta de si en el Congreso local tienen pensado ampliar el paso para lograr una alianza, Guillén Guillén recordó: “Hicimos una gran alianza en el proceso del 24. Creo que están dadas las condiciones para que se construya para el 27. Yo no veo nubarrones, creo que todo va a ser positivo”.

En cuanto al papel de Andrés Manuel López Beltrán en los ajustes federales del partido, el presidente de Jucopo señaló: “El compañero está haciendo lo propio en el tema de estructura, lo hemos visto en todo el país, pero somos muy respetuosos de las decisiones de él y de todo el movimiento a nivel nacional”.

Cambios conforme a la ley

Al preguntarle si dichos cambios se harán respetando los estatutos, respondió: “Claro, es lo que diga el partido y siempre será respetando la ley y escuchando lo que dice la base, que es la parte que sostiene el movimiento”.

Finalmente, ante la pregunta sobre si en lo local ya concluyeron los plazos para que funcionarios que militaban en otros partidos presentaran su renuncia, el diputado Mario Guillén respondió: “no lo sé, no es nuestra función”.