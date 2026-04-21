Resuelven conflicto por barda en Chamula

Este lunes se dio a conocer que con el diálogo y la intervención de autoridades municipales, estatales, así como comunitarias, se resolvió el conflicto generado por la construcción de una barda en la localidad de Nichen I, municipio de Chamula.

Gracias al diálogo se logró el acuerdo entre las partes involucradas, sin que se registraran mayores afectaciones.

Se informó que en la reunión participaron representantes de las 19 comunidades, el juez de Paz Suplente, la Instancia de la Mujer, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, quienes dieron seguimiento al proceso de conciliación.

Durante la revisión de los hechos, se identificaron diferencias en las medidas previamente acordadas para la apertura de una vialidad.

Sin embargo, tras el intercambio de posturas y la disposición de las involucradas, se alcanzó un consenso basado en el respeto mutuo.

Con este acuerdo se garantiza los derechos e integridad de ambas partes, así como la armonía dentro de la comunidad, privilegiando la vía del entendimiento y la solución pacífica de controversias.