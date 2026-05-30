Retiran obstáculos de la vía pública

Agentes de tránsito municipal de San Cristóbal de Las Casas, retiraron obstáculos de la vía pública para priorizar el orden y libre circulación.

Entre los objetos retirados estuvieron: sillas, mesas, conos, llantas, por citar algunos, usados ilegalmente para apartar estacionamiento o bloquear el tránsito.

En la acción los agentes retiraron todo tipo de objetos que estaban siendo utilizados para apartar lugares, para estacionar sus vehículos lo cual está prohibido.

Entre las calles que estuvieron trabajando están: Comitán, Chiapa de Corzo, Real de Guadalupe, Diego Dugelay, Felipe Flores, Guadalupe Victoria, prolongación Baja California, por citar algunas.

Estas acciones se realizan con fundamento en el artículo 98 del Reglamento de Tránsito Municipal, el cual prohíbe apartar lugares para estacionamiento en la vía pública.

Los Agentes municipales exhortan a la población y a visitantes a respetar la vía pública y contribuir al orden y la movilidad en beneficio de todas y todos.