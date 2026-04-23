Roban en la agencia rural de Zinacantán

Sujetos desconocidos ingresaron en las oficinas de la agencia rural de la comunidad de Nachig en el municipio de Zinacantán, para sustraer diversos objetos, lo que generó preocupación e inconformidad entre la población.

Ingresan

De acuerdo con la agente rural, los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando al menos dos individuos forzaron la puerta principal del inmueble, logrando ingresar tras violentar la chapa, acción que quedó registrada en cámaras de vigilancia.

Objetos de valor

Dentro de las instalaciones se encontraban equipos de cómputo y radios de comunicación, por lo que se presume que estos pudieron haber sido sustraídos; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de lo robado.

Pobladores señalaron que, pese a la existencia de cámaras de seguridad en la zona y sobre el tramo carretero federal San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez, los presuntos responsables actuaron sin temor, por lo que pidieron investigar y reforzar la seguridad en la zona.