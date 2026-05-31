Rutas seguras; cero robos carreteros

Con presencia interinstitucional permanente en territorio y acompañamiento; hoy Chiapas en la Nueva ERA de seguridad mantiene una cifra récord de cero robos en carreteras; resultado que refleja la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno y a la eficiencia de las estrategias diseñadas en garantizar la paz social en todos los rincones de la entidad.

Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el firme compromiso del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Chiapas del 8 de diciembre de 2024 a la fecha, tiene un nuevo rostro con rutas seguras; esto a través de una estrategia operativa y de inteligencia para reaccionar de manera inmediata por tierra y aire en la prevención y atención de conductas delictivas.

Labores

Como parte de estas acciones, personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realiza labores de proximidad social en carreteras y sitios turísticos, desde el cambio de un neumático hasta el arrastre de un vehículo por falla mecánica, para que cada familia y cada visitante regrese a su destino seguro, fortaleciendo con ello la percepción de seguridad y lazos de confianza con sus autoridades.

Con estas acciones la SSP reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación y el despliegue territorial y operativo para garantizar la paz y el orden; siempre alienados a la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.