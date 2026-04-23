SCLC participará en el Tianguis Turístico 2026

Por unanimidad de votos, el cabildo de San Cristóbal aprobó la participación del municipio en el Pabellón Chiapas en el marco de la edición número 50 del Tianguis Turístico México 2026, próximo a celebrarse en Acapulco, Guerrero, del 27 al 30 de abril.

El evento, que en su página web se describe como “la plataforma donde se conecta la oferta turística del país con los principales compradores nacionales e internacionales”, será una oportunidad para proyectar la riqueza cultural de San Cristóbal, así lo indicó la regidora plurinominal Irene Liévano Alfaro.

La Comisión de Comercio, Turismo y Artesanías, cuya presidenta es la regidora Liévano Alfaro, dictaminó como procedente la participación, pero también la realización de los pagos por dicha participación tales como estancia, transportación, alimentación y demás erogaciones necesarias, esto sin especificar el monto destinado.

Representante

Para el evento, el ayuntamiento designó como representantes a Juan de Dios Bermúdez Crocker, director de Turismo municipal; Claudia López Camacho y Camila Suárez Aguilar, adscritas a dicha dirección; y a la ciudadana Mónica Alcántara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles, quienes serán las encargadas de las acciones de promoción turística.