Se está metiendo orden en el Cobach: Viridiana Figueroa

En el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) se está llevando a cabo un proceso de sistematización y de orden en la parte de nóminas y plantillas, enfatizó la directora general, Viridiana Figueroa García.

En su charla con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a través del podcast “Platicando con el Jaguar”, dijo que la idea es fortalecer la infraestructura educativa.

Como ejemplo, detalló, se brindarán apoyos a las escuelas con la construcción de aulas y domos; enfatizó la atención que habrá en Tapachula, la ciudad que más planteles tiene.

En el más reciente episodio, también confirmó la creación de una cancha de futbol (de 7x7) para el plantel 08 que se ubica en aquella ciudad de Chiapas.

Trabajo constante

La directora del Cobach enfatizó que a lo largo de la semana está atendiendo temas educativos relacionados a la institución en aquel municipio.

Ramírez Aguilar, en la charla, remarcó que la servidora pública tiene mucho arraigo en Tapachula y ella respondió que lleva varios años trabajando en las colonias, comunidades y el gobierno.

“Hay mucho cariño con la gente, ahí están los amigos, la familia. Allá crecí, viví”, agregó. El gobernador añadió que no hay que perderla de vista al considerarla como una “chiapaneca excepcional”.

Más temas

La directora del Cobach enfatizó que en la institución hay muchos talentos, desde la parte deportiva, cultural y hasta de conocimientos.

En la plática hicieron presencia dos alumnas y dos alumnos del plantel 255 de Puerto Madero (Tapachula), los cuales irán hasta a Brasil a participar en un proyecto.

Se trata de una estrategia que incluye el cultivo de mojarra tilapia y un prototipo de plantas. La idea es reutilizar el agua y disminuir los costos de uso de energía.