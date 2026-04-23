Se rehabilita reloj floral en Tapachula

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que el emblemático reloj floral de la rotonda ha sido rehabilitado y ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, como parte de la recuperación de espacios públicos.

“El reloj floral es parte de nuestra identidad; recuperarlo es devolverle vida a un símbolo de Tapachula”, afirmó Yamil Melgar Bravo.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, señaló que la intervención incluyó restauración del mural, iluminación con nuevas luminarias, rehabilitación de la jardinera y mantenimiento del mecanismo del reloj.

“Realizamos una intervención integral que recupera el reloj y dignifica su entorno, mientras seguimos rehabilitando espacios emblemáticos para fortalecer la imagen urbana de Tapachula”, agregó Melgar Bravo.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula avanza en la recuperación de espacios que fortalecen la identidad y el orgullo de la ciudadanía.