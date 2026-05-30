Secundaria Federal 4 en total abandono

Aulas abandonadas, aires acondicionados sin mantenimiento, muebles arrumbados y destruidos, baños sucios y otras irregularidades existen al interior de la Escuela Secundaria Federal Cuauhtémoc No. 4 en Tapachula, por lo que los padres de familia pidieron una auditoría.

Denunciaron que el director José Fernando de Jesús Gamboa Peón, permite todas las irregularidades, por lo que la mayor parte de las instalaciones escolares se encuentran sin rehabilitación, incluso los drenajes sanitarios a punto de colapsar.

Ante ello, urgieron a las autoridades educativas su intervención e incluso una auditoría, porque se desconoce el destino que se le da a los ingresos por múltiples actividades, inscripciones, fichas de nuevo ingreso, entre otros.

Mostraron su preocupación por el estado de abandono del plantel y las condiciones físicas y sanitarias, la acumulación de basura en diversas áreas e incluso, en donde los estudiantes consumen sus alimentos.

Riesgo para los alumnos

Los padres de familia mostraron videos y fotografías de las condiciones de las instalaciones, al tiempo de advertir que en la temporada de lluvias los riesgos se incrementan por el paso de un arroyo que podría colapsar.

Asimismo, mencionaron que, mientras hay mobiliario destrozado y en malas condiciones, algunos estudiantes toman clases hasta en el piso, sin que los directivos de la institución hagan algo por solucionar la problemática.

Por ello, urgieron también que el Comité de Bienestar Escolar, rinda un informe sobre la aplicación de los recursos que recaudan por diversos conceptos, que ascienden a más de 600 mil pesos por ciclo, porque no existe transparencia y sus instalaciones cada día están más deterioradas.