Sorprende lluvia con granizo y viento

Una fuerte lluvia con vientos y granizo cayó en la tarde de ayer en Comitán, que dejó algunas viviendas y vialidades inundadas movilizando al sistema de Protección Civil (PC) Municipal para brindar apoyo a la Vialidad Municipal con el fin de cerrar algunas calles afectadas.

Fue alrededor de las 15:30 horas que la lluvia cayó sobre la ciudad, en algunos barrios, los pobladores señalaron que el efecto meteorológico trajo consigo granizo y fuertes vientos.

Las avenidas de la 6.ª y 7.ª Poniente resultaron anegadas en los cruces desde la 12.ª y 13.ª Sur, en el barrio de Cumpatá, así como frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

Prevención

Estas vialidades fueron cerradas al tráfico vehicular, al igual que en la periferia de las instalaciones de la feria, 8.ª Poniente y bulevar del fraccionamiento Primero de Mayo, para prevenir que automovilistas quedaran atrapados ante el aumento del nivel del agua.

Se reportó que el Sistema de Protección Civil (PC) Municipal realizó recorridos en la parte baja de la ciudad, sobre todo al oriente para brindar ayuda a viviendas que sufrieron inundación en su interior, aunque aún se realizaba el recuento de daños.