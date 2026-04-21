Sostienen diálogo con arzobispo

En el marco de la Feria de San Marcos, representantes del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas (Cenech), encabezados por su presidente, Ovidio Cortazar Ramos, sostuvieron un encuentro cordial con el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González.

De acuerdo con el Cenech, el encuentro busca reforzar el diálogo social, la colaboración y la certeza jurídica en beneficio de la ciudadanía.

Este acercamiento se desarrolló bajo una visión de respeto mutuo y colaboración institucional, buscando reforzar el compromiso del notariado chiapaneco de mantener un diálogo abierto con los distintos sectores de la sociedad, en favor de la ciudadanía que confía en los servicios notariales.

Puentes de entendimiento

Durante el encuentro, el presidente destacó la importancia de construir puentes de entendimiento que fortalezcan la convivencia social y garanticen la certeza jurídica.

“El notariado chiapaneco mantiene siempre las puertas abiertas al entendimiento y a la construcción de acuerdos que beneficien a la sociedad”, expresó.

Por su parte, monseñor José Francisco González González, reconoció la relevancia de la labor notarial en el estado, subrayando el trabajo que el Cenech realiza en tres ejes fundamentales: la formación académica, la adaptación a los cambios de la modernidad y la integridad en el ejercicio notarial, aspectos clave para responder a los retos de la actualidad.

El Cenech reiteró su compromiso de ejercer su labor con profesionalismo, imparcialidad y vocación de servicio, impulsando acciones y alianzas que contribuyan al bienestar social y al fortalecimiento del estado de derecho en Chiapas.