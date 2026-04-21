Supera Chiapas los mil contagios por sarampión

Chiapas se ubica como la tercera entidad, en todo el país, en ocupar los primeros lugares en la cantidad de casos confirmados de sarampión, al superar mil personas que se han infectado de este virus.

La información actualizada, denominada “Informe diario del brote de sarampión en México” y publicada por la Dirección General de Epidemiología (DGE), mostró que en el país se identificaron 38 mil 745 casos probables, confirmándose 16 mil 172.

Contexto

El sarampión es una enfermedad viral y en Chiapas las autoridades informaron con anterioridad que una persona enferma puede contagiar a otras 18 o 20 más.

Síntomas

El padecimiento genera en las personas síntomas relacionados con sarpullido en la piel, tos, fiebre y hasta ojos rollos que pueden relacionarse con la conjuntivitis.

Los casos que se han acumulado a nivel nacional entre el año pasado y lo que va de 2026, mostraron que el padecimiento se ha extendido a los 32 estados y 473 municipios.

“El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (2,099 casos), seguido del grupo de 25 a 29 años (1,887 casos) y el de 5 a 9 años (1,847 casos)”, agregó el documento.