Teatro de la Ciudad: de símbolo cultural al olvido

En el corazón de Tuxtla Gutiérrez, hay estructuras que alguna vez representaron orgullo y modernidad, pero que hoy parecen resistir en silencio el desgaste del tiempo. Tal es el caso del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, un recinto que nació con vocación cultural, pero que actualmente se ha convertido en un símbolo del abandono institucional.

Un espacio que refleja el olvido de espacios culturales clave, cuya pérdida impacta directamente en la memoria colectiva de la capital chiapaneca.

En 1983, el reconocido fotógrafo Julius Shulman inmortalizó al teatro en una imagen que capturaba su esencia: un edificio imponente, moderno y lleno de vida.

Aquella postal reflejaba el optimismo de una época en la que el espacio recién inaugurado prometía ser un epicentro para las artes en el sureste mexicano.

Diseñado por el arquitecto Abraham Zabludowsky y construido entre 1977 y 1982, el teatro abrió sus puertas el 20 de noviembre de ese último año, consolidándose como un punto de encuentro para expresiones como el teatro, la música, la danza y el cine.

Durante años, fue escenario de eventos que marcaron la vida cultural de la ciudad.

Sin embargo, el paso del tiempo ha dejado una huella visible. Hoy, el deterioro es visible en su fachada, techos y muros, mientras la humedad avanza.

Lo que antes era un espacio vibrante, en constante diálogo con su comunidad, ahora enfrenta una realidad distinta: la del abandono progresivo.

Deterioro

Más allá del daño estructural, especialistas han advertido sobre una pérdida más profunda.

El deterioro del teatro no solo implica la degradación de un edificio emblemático, sino también el debilitamiento de la memoria colectiva.

En espacios como este se construyen historias, identidades y vínculos sociales que, al desaparecer, dejan un vacío difícil de llenar.

El caso del Teatro Emilio Rabasa forma parte de una problemática más amplia que enfrenta la infraestructura cultural en diversas regiones del país, donde la falta de mantenimiento y políticas de conservación amenaza con borrar parte del patrimonio artístico.