TecNM Cintalapa brilla a nivel nacional

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Cintalapa, ha sido distinguido con el 2.º lugar en el Premio de Excelencia Dual 2026, consolidándose como un referente nacional en la formación integral de estudiantes.

Este importante reconocimiento es otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de destacar a docentes que fortalecen el modelo de educación dual en el país.

En esta edición, Ervin Durantes Cueto, de la carrera de Ingeniería Industrial, fue reconocido por su destacada labor como tutor académico, impulsando la vinculación efectiva entre el ámbito educativo y el sector productivo.

Con este logro, la institución reafirma su liderazgo en la implementación de modelos innovadores de enseñanza, fortaleciendo su prestigio como un espacio académico que promueve la calidad, la innovación y la mejora continua en sus procesos formativos.

La distinción refleja el compromiso del TecNM Campus Cintalapa con la excelencia educativa, evidenciando su capacidad para guiar, motivar y formar profesionistas con una visión integral, preparados para enfrentar los desafíos del entorno laboral actual.