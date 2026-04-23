Valeria Rosales y Margarita Sarmiento otorgan apoyos

En las instalaciones del DIF Villaflores se realizó la entrega de canastas alimentarias correspondientes al periodo marzo–abril, las cuales son entregadas de manera directa a las personas beneficiarias, con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida.

Margarita Sarmiento recomendó a las y los 236 beneficiarios sacar el mayor provecho a los productos incluidos en las canastas y destacó que el DIF Villaflores siempre está al pendiente de las personas en situación vulnerable, señalando que esta institución es su casa. Asimismo, mencionó que este apoyo está dirigido a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niñas y niños de seis meses a dos años y de dos a cinco años, así como a personas en condición vulnerable.

Por su parte, la alcaldesa Valeria Rosales agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a su esposa Sofía Espinoza por hacer llegar apoyos y beneficios a la gente de Villaflores. Aseveró que las entregas se realizan de manera directa y puntual, con el propósito de que las familias cuenten con alimentos adecuados que contribuyan a su bienestar y apoyen su economía familiar.