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Valeria Rosales y Margarita Sarmiento otorgan apoyos

Abril 23 del 2026
Las entregas se realizan de manera directa y puntual, con el propósito de que las familias cuenten con alimentos adecuados. CP
Las entregas se realizan de manera directa y puntual, con el propósito de que las familias cuenten con alimentos adecuados. CP

En las instalaciones del DIF Villaflores se realizó la entrega de canastas alimentarias correspondientes al periodo marzo–abril, las cuales son entregadas de manera directa a las personas beneficiarias, con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida.

Margarita Sarmiento recomendó a las y los 236 beneficiarios sacar el mayor provecho a los productos incluidos en las canastas y destacó que el DIF Villaflores siempre está al pendiente de las personas en situación vulnerable, señalando que esta institución es su casa. Asimismo, mencionó que este apoyo está dirigido a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niñas y niños de seis meses a dos años y de dos a cinco años, así como a personas en condición vulnerable.

Por su parte, la alcaldesa Valeria Rosales agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a su esposa Sofía Espinoza por hacer llegar apoyos y beneficios a la gente de Villaflores. Aseveró que las entregas se realizan de manera directa y puntual, con el propósito de que las familias cuenten con alimentos adecuados que contribuyan a su bienestar y apoyen su economía familiar.

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