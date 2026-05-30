Academia MR consigue histórico podio

La Academia MR Brazilian Jiu-Jitsu, dirigida por el entrenador brasileño Bruno Faneco, firmó una actuación histórica para Chiapas al obtener el tercer lugar por equipos en el 22º Campeonato Nacional Daniel Hernández, celebrado en la Ciudad de México.

El resultado coloca por primera vez a una academia chiapaneca entre las tres mejores del país en esta disciplina, en un certamen avalado por la Federación Mexicana de Jiu Jitsu y con la participación de escuelas y competidores de alto nivel.

El equipo participó en las modalidades Gi y No Gi, dentro de las categorías infantil, juvenil y adultos, consiguiendo un total de 22 medallas: nueve de oro, nueve de plata y cuatro de bronce. Entre los resultados más destacados estuvieron Sofía Rojas y Nervelio Rodríguez, quienes conquistaron dos oros cada uno en ambas modalidades.

También brillaron Isaac Valdivieso Sánchez, Wilber Emanuel y Jorge Toledo, al sumar oro y plata, mientras que Sofía Hernández y Emilio Hernández aportaron preseas doradas para la delegación.

Grata participación

El sensei Faneco destacó que el logro representa un impulso importante para la Academia Melvin Revilla y para el desarrollo del deporte en el estado.

Señaló que cada medalla es fruto del compromiso de los alumnos que aceptaron el reto de competir en una justa nacional y representar con orgullo a su equipo y a Chiapas. “Es un resultado muy significativo; hay mucho trabajo detrás y nos motiva a seguir avanzando”, expresó.

El entrenador recordó que la academia ya ha tenido presencia en distintos eventos nacionales e internacionales, por lo que este tercer lugar confirma el crecimiento sostenido del proyecto.

Finalmente, invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a integrarse a la práctica del Jiu Jitsu en sus instalaciones (15ª Sur Oriente 366), y también pueden visitar su página de Facebook (MR Brazilian Jiu-Jitsu Academy México).