Adech domina la eliminatoria regional

La Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech) firmó una destacada actuación en la eliminatoria regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar 25 de las 45 plazas que integraban la delegación chiapaneca, durante el certamen celebrado en Villahermosa, Tabasco.

El representativo escolar se convirtió en el principal aporte del estado dentro del proceso clasificatorio, demostrando solidez en las modalidades de formas y combate, rubros en los que lograron asegurar su presencia en la máxima justa deportiva del país a nivel juvenil.

Al respecto, el presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, resaltó el esfuerzo colectivo que hay detrás, subrayando que el trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y padres de familia ha sido clave para alcanzar esta meta. Resaltó que el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional ha estado marcado por resultados positivos y un crecimiento constante en el rendimiento de los competidores.

Detalló también que, además de las plazas obtenidas en pruebas individuales, la asociación contará con representación en la modalidad TK3 mixta, dentro de las categorías cadete, juvenil y adultos, equipos que se conforman por dos atletas varoniles y dos femeniles, lo que amplía las posibilidades de éxito para Chiapas en la siguiente etapa.

La eliminatoria regional se desarrolló a lo largo de dos jornadas de alta exigencia, en las que se concentró un nivel competitivo elevado entre los estados participantes. En este escenario, la delegación chiapaneca logró destacar en el tatami, reafirmando su crecimiento dentro del Tae Kwon Do nacional.

“Fueron dos días de intensas competencias. Hay un gran nivel y Chiapas demostró su calidad en el tatami, ahora vamos a darle la vuelta a la página y mentalizarnos para la Olimpiada Nacional, en donde tenemos mucha confianza de dar un buen resultado para nuestro estado”, externó.

Con el clasificatorio superado, el siguiente objetivo será la Olimpiada Nacional 2026, programada del 14 al 23 de mayo en Tlaxcala, donde la Adech buscará traducir este impulso en actuaciones sobresalientes. En este sentido, Abarca Cabrera asegura que el equipo ya se enfoca en la etapa final de preparación, afinando aspectos técnicos y físicos para llegar en óptimas condiciones.

El dirigente también reconoció el compromiso de las familias, quienes han sido un pilar fundamental al respaldar a los deportistas en cada fase del proceso, desde eventos promocionales hasta concentraciones y selectivos estatales y regionales.

De esta manera la Adech se perfila como uno de los pilares del representativo chiapaneco, con una base sólida de atletas que aspiran a subir al podio y dejar en alto el nombre de la entidad en la próxima Olimpiada Nacional.