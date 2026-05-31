Águilas FC levanta el vuelo con goleada

Guiado por la figura de Leonardo Hernández, el cuadro de Águilas FC vapuleó por 16-6 al Real Brasil para sumar una importante victoria en la jornada 12 del Torneo Héroes Bonampak, que se juega en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El encuentro tuvo como figura absoluta al goleador Leonardo Hernández, con una actuación histórica al marcar 16 dianas; es decir, todas las de su club.

Este fue el triunfo número seis de la campaña para las aves, para llegar a 23 unidades que los acercan a la zona alta de la clasificación. Además, son la mejor ofensiva del campeonato con un total de 86 goles anotados.

Cayuco FC toma impulso

En la doceava fecha del popular campeonato capitalino también destacó el triunfo de Cayuco FC al son de 6 goles a 4 sobre un aguerrido conjunto de Mamitas Chiapas.

Víctor Álvarez encabezó la victoria con un “hat-trick”, mientras que Luis Montoya y Julio Mota también anotaron, sumado a un autogol de su adversario, que descontó con triplete de Diego Ramírez y un tanto de Marcos Mendoza.

Con este resultado, Cayuco FC llegó a 25 unidades que lo colocan como segundo lugar de la tabla, aunque muy lejos aún del líder, Ice Cars FC, que cuenta con 33 puntos.

Otros resultados

En otro espectacular choque, Santa Cruz superó por 9-5 a Rayados Diarios FC, partido en el que Diego Cárdenas se despachó con la cuchara grande al marcar seis dianas; Daniel Méndez hizo un par e Iker Méndez cerró la cuenta para los ganadores. Del lado contrario, Emilio Ruiz puso un triplete y Diogenes Bautista aportó el otro tanto.

Por su parte, Santos FC venció por 6-4 al Deportivo Enbe, al ser liderado por Humberto García, autor de cuatro dianas. Además, Juventus goleó por 6-3 a La Bandita, con anotaciones de Bernardo Rodríguez (2), Enrique Bejarano (2), Julio Gómez y Galileo Pérez.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que dos encuentros se resolvieron default, a favor de Ambulancias Colibrí FC sobre Jaguares FC, y Cafecito con Leche ante Deportivo Azteca, ambos por 3-0.