Ajedrez impulsa reinserción femenil

El Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) 14 El Amate fue sede de un torneo de Ajedrez en el área femenil, una actividad impulsada por la Comisión de Justicia de 50+1 Chiapas, que preside la jueza Diana Ivens.

La competencia, celebrada con el propósito de promover el desarrollo personal, la sana convivencia y el fortalecimiento mental de mujeres en proceso de reinserción social, se efectuó bajo el sistema “round robin”, a tres rondas, con ritmo de juego de 10 minutos más tres segundos de incremento por jugada.

El evento se desarrolló conforme al reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), bajo la observación del maestro José Carlos Morales Gómez y con el apoyo de Antonia Dariam Tamez Estrada como árbitro auxiliar.

Durante la jornada, las participantes pusieron a prueba su concentración, su estrategia y su capacidad de análisis en cada partida, haciendo del Ajedrez una herramienta para estimular la mente, fortalecer la confianza y generar espacios positivos dentro del centro penitenciario. La campeona del torneo fue Vivian N.; como subcampeona quedó María Isabel N., y en tercero figuró Yanet N.

Como parte de la actividad, todas las competidoras recibieron premios consistentes en kits con accesorios, cremas e implementos de utilidad personal, en reconocimiento a su participación y esfuerzo.