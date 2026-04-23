Ángel Ayala vuelve a casa

El éxito también se construye desde el origen, y esto lo tiene muy claro Ángel Mateo Ayala Luna, quien tras consagrarse campeón y goleador del Torneo Sub-14 2026 de la Liga BBVA MX con Chivas, regresó a sus raíces para reencontrarse con el Club Aexa y el entrenador que lo impulsó desde sus primeros pasos, el profesor Alberto Cañaveral.

El joven chiapaneco, considerado una de las promesas más importantes del Futbol nacional, vivió un emotivo regreso a casa, donde no solo entrenó nuevamente con la institución que lo formó, sino que también convivió con las nuevas generaciones, compartiendo su experiencia y motivando a los futbolistas en formación.

Durante su visita, Ayala Luna reconoció el trabajo del profesor Cañaveral, destacando su capacidad para detectar talento y formar jugadores con disciplina y mentalidad competitiva. Asimismo, agradeció el respaldo que recibió en sus inicios, señalando que el acompañamiento de Aexa fue fundamental para alcanzar sus objetivos. “Volver aquí es muy especial para mí, porque es donde empezó todo. Siempre voy a estar agradecido con el profe y con el club por creer en mí”, expresó el atacante.

Campeón de goleo

El delantero viene de firmar un torneo brillante con el Club Deportivo Guadalajara, donde fue pieza clave en la obtención del título. En la final, colaboró con un tanto y una asistencia en la victoria 3-0 sobre Pachuca, confirmando su calidad en los momentos determinantes.

Su desempeño a lo largo de la fase definitiva fue contundente. Marcó doblete en octavos ante Querétaro, repitió la dosis en cuartos frente a Pumas, anotó en semifinales contra Monterrey y cerró con broche de oro en la gran final. En total, sumó siete dianas, cifra que lo colocó como campeón de goleo del certamen.

Más allá de los números, su regreso a Aexa refleja el compromiso con sus raíces y el reconocimiento al proceso formativo que lo llevó a destacar en el escenario nacional. Su historia se convierte en un ejemplo claro para los jóvenes futbolistas chiapanecos que sueñan con trascender.

Ángel Mateo Ayala Luna no olvida de dónde viene, y hoy, convertido en campeón, demuestra que el talento, acompañado de trabajo y respaldo, puede abrir las puertas hacia el éxito.