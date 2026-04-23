Balam impone condiciones en Caña Hueca

La actividad del Futbol formativo en Chiapas continúa dejando grandes sensaciones, y en la jornada 9 de la Liga Oficial Infantil Asociada MX, el conjunto de Balam firmó una actuación destacada al imponerse con autoridad frente aLechuzas UPGCH, en duelo celebrado en la cancha de Caña Hueca Infantil 1.

Dentro de la categoría 2019-2020, el compromiso mostró desde el silbatazo inicial la intensidad característica de los más pequeños, quienes saltaron al terreno de juego con entusiasmo y determinación. Fue el cuadro de Balam el que logró adueñarse del ritmo del partido, mostrando orden en sus líneas y una propuesta ofensiva que generó constantes aproximaciones al arco rival.

La insistencia rindió frutos rápidamente, cuando Mateo Gómez abrió el marcador tras una jugada colectiva que evidenció la coordinación del equipo. Minutos más tarde, Santiago López amplió la ventaja con una definición certera dentro del área, consolidando el dominio de su escuadra.

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, Balam mantuvo la presión alta y el control del esférico, situación que derivó en un tercer tanto, obra de Emiliano Ruiz, quien aprovechó un rebote para enviar el balón al fondo de las redes. Con ello, el conjunto selló una victoria que reflejó su contundencia y buen funcionamiento colectivo.

Por su parte, la UPGCH no dejó de intentar, apostando por el contragolpe y mostrando momentos de buen Futbol; sin embargo, se encontró con una defensa bien organizada que neutralizó sus avances. A pesar del resultado, el conjunto universitario dejó claro que mantiene un proceso formativo sólido.

El encuentro también destacó por el ambiente familiar en las gradas, donde padres de familia y acompañantes alentaron en todo momento, reforzando el objetivo de la liga de fomentar valores y convivencia a través del deporte.

Con este resultado, Balam suma puntos importantes en la tabla general, mientras que la UPGCH enfocará sus esfuerzos en ajustar detalles de cara a la siguiente jornada del campeonato.