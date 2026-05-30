Búhos y Pretorianos chocan en San Cristóbal

Con una explosiva doble cartelera en San Cristóbal de Las Casas, este sábado se pone en marcha la semana 2 de la Temporada Infantil 2026 en las categorías Jr. bantam y bantam de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas.

La actividad de la división Jr. bantam tendrá como escenario el estadio municipal de San Cristóbal, donde Pretorianos enfrentará a BSC a las 12:00 del día, en un choque entre dos equipos de la localidad que llegan motivados tras haber debutado con victoria en la jornada 1.

En el mismo escenario, pero dentro de la categoría bantam, la jornada 2 abrirá también con el duelo entre estas dos mismas escuadras, programado para la 1:30 de la tarde.

En la categoría bantam, Blue Team recibe a Osos a las 10 de la mañana en el Campo del Tecnológico de Monterrey. Más tarde, la acción de la Jr. bantam llega al estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez, escenario de una doble cartelera nocturna: a las 7: de la noche, Osos de Chiapas se medirá con Guerreros. En el mismo horario y sede, Tuzas Real del Bosque se verá con Atlas en un partido al que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar su primer triunfo del campeonato.

Visita a Villahermosa

Finalmente, la actividad fuera del estado contempla la visita de Atlas a Tabasco, donde enfrentará a Redskins a las 9 de la mañana; el representativo chiapaneco buscará mantenerse invicto ante un conjunto tabasqueño que intentará recuperarse luego de caer en su presentación.