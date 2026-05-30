Chiapas consigue tres preseas en ON

La selección chiapaneca de Levantamiento de Pesas cerró la primera etapa de actividades en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con una destacada actuación en la rama femenil, logrando tres medallas de bronce en las competencias efectuadas en Tepic, Nayarit.

Las acciones de esta disciplina se desarrollan en las instalaciones del Expo Auditorio Amado Nervo, escenario que reúne a los mejores exponentes juveniles del país en busca de subir al podio nacional.

La atleta chiapaneca Xilari de Jesús Fuentes Zavala fue la encargada de aportar las preseas para la entidad, con una sobresaliente participación en la categoría U20, en la que mostró gran fortaleza física y técnica en la tarima.

La primera medalla de bronce llegó en la modalidad de arranque, luego de levantar 85 kilogramos, resultado que le permitió colocarse entre las mejores competidoras de la categoría.

Posteriormente, la pesista estatal volvió a subir al podio tras conquistar un segundo bronce en la prueba de envión, registrando una marca de 105 kilogramos que confirmó el buen nivel mostrado durante la jornada.

Finalmente, Xilari Fuentes completó una brillante actuación al quedarse también con el bronce en el total, acumulando 190 kilogramos entre ambas modalidades, para cerrar una participación positiva para Chiapas en esta primera etapa femenil.

Con estos resultados la delegación chiapaneca continúa demostrando su crecimiento dentro del Levantamiento de Pesas a nivel nacional, disciplina que en los últimos años ha tenido presencia constante en los podios de la máxima justa deportiva juvenil del país.

Ahora la atención se centra en la rama varonil, ya que el viernes arribaría a tierras nayaritas la selección masculina de Chiapas, cuyos representantes buscarán pelear por las medallas a partir de este sábado.

Serán tres los pesistas chiapanecos que entrarán en acción, con el objetivo de colocar nuevamente al estado entre los protagonistas de la Olimpiada Nacional Conade 2026 y aumentar la cosecha de preseas para la entidad.