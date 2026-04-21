Chifut llega fuerte a la Liguilla

Con un gol de última hora Chifut logró un valioso triunfo de 2-1 como visitante frente al Antequera FC, en duelo correspondiente a la fecha 30 del grupo 2 de la Liga TDP. El encuentro se disputó en la cancha del Deportivo Ramos en Oaxaca.

El conjunto chiapaneco entrará con la moral alta a la primera Liguilla de su historia, para enfrentar a las Águilas Uagro de Chilpancingo a ida y vuelta, el miércoles 22 en Tuxtla Gutiérrez y el sábado 25 de abril en el estado de Guerrero, con horarios por confirmar.

Último triunfo

El partido que representó su último juego de la fase regular inició con buen ritmo, logrando sorprender cuadro oaxaqueño al minuto 16 por conducto de Ángel García, quien definió para el 1-0. Sin embargo, Antequera FC reaccionó en la segunda mitad y consiguió igualar los cartones al minuto 53, gracias a la anotación de Daniel Olvera.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Joseph Soto al minuto 88 en una jugada a balón parado para marcar el gol del triunfo.

Están listos

Con este resultado, Chifut alcanzó los 56 puntos, firmando su mejor temporada desde que participa en la Liga TDP bajo la dirección técnica de Daniel Mora. Además, sumando un total de 14 victorias, a cambio de 9 empates y 7 caídas.

Por si fuera poco, el equipo tuxtleco terminó la fase regular con una racha de siete partidos sin conocer la derrota, por lo que llegará con la moral alta y la ilusión de dar la sorpresa eliminando a uno de los primeros sembrados en la clasificación, Águilas Uagro, club que clasificó en segundo lugar nacional con 23 triunfos, 5 empates y solo un descalabro.