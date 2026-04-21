Clínica Internacional fortalece la formación

Con una destacada participación y un enfoque formativo integral, se llevó a cabo la Clínica Internacional de Basquetbol, organizada por la escuela Mundo Basket, un evento que reunió a entrenadores, jugadores, árbitros y familias, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de este deporte en Chiapas y la región.

Las actividades se efectuaron del 17 al 19 de abril en la capital chiapaneca, teniendo como escenario principal el auditorio Jaime Sabines Gutiérrez del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13, donde desde el arranque se registró una importante afluencia, además de contar con la sede adecuada del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte). En la jornada inaugural, cerca de 160 participantes se dieron cita para formar parte de este proceso de capacitación.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención del “coach” español Iván Eduardo Déniz O’Donnell, entrenador de talla internacional, quien compartió su experiencia y sus conocimientos, adquiridos en equipos profesionales y selecciones nacionales, aportando una visión moderna y estructurada del Basquetbol.

Segundo día

El segundo día, la sesión matutina estuvo enfocada en el trabajo defensivo, abordando la importancia de generar hábitos sólidos en los jugadores desde etapas formativas. Se profundizó en cómo fomentar el gusto por defender, así como en la implementación de la defensa individual como base para el desarrollo integral del atleta.

Además de los contenidos técnicos, la clínica también incluyó dinámicas de integración familiar, en las que padres e hijos participaron en actividades recreativas utilizando el Basquetbol como herramienta de convivencia. Estas acciones fortalecieron los lazos entre los asistentes, cerrando con momentos emotivos que reflejaron el sentido humano de este encuentro.

Los más pequeños también tuvieron un espacio especial dentro del programa, al recibir entrenamiento directo por parte del “coach” Iván Déniz, quien interactuó con ellos en sesiones diseñadas para fomentar el aprendizaje y la motivación desde edades tempranas.

El evento fue parte de la celebración por el 29º aniversario de Mundo Basket, consolidándose como una iniciativa que no solo impulsa el crecimiento deportivo, sino que también promueve valores, comunidad y formación integral dentro y fuera de la cancha.

Entrenadores provenientes de distintas regiones de Chiapas, así como de estados como Campeche, Tabasco, Oaxaca y Estado de México, formaron parte de esta experiencia, enriqueciendo el intercambio de conocimientos y fortaleciendo la red del Basquetbol formativo.