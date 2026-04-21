Cuartos de final desatan duelos vibrantes

La Liga Empresarial vivió una intensa jornada de cuartos de final en su primera categoría, con partidos llenos de emoción, goles y equipos que supieron imponer condiciones para avanzar a la antesala de la gran final.

Desde el arranque de la actividad, el nivel quedó de manifiesto en cada uno de los encuentros, en los que no hubo margen de error. En el campo de la Unicach, el conjunto de Marnoc firmó una actuación sólida al derrotar por 3-0 a Mariachis, mostrando orden en todas sus líneas y una defensa bien estructurada que evitó cualquier reacción del rival.

Por su parte, Atlas FC protagonizó una de las exhibiciones más contundentes de la jornada al imponerse por 5-1 a Baygam. La escuadra dominó el trámite del juego con una ofensiva dinámica y efectiva, resolviendo el compromiso desde los primeros minutos gracias a su capacidad para generar y concretar oportunidades.

En otro de los duelos, Chipo logró imponerse por 5-2 a Pistim Bak. El partido comenzó equilibrado, pero que con el paso del tiempo se inclinó a favor de los primeros, que aprovecharon mejor sus llegadas al arco para asegurar su boleto a semifinales.

Espectacular

El encuentro más espectacular se vivió en Caña Hueca 1, donde Agua E-pura superó por 8-5 a Desvastadores en un auténtico festival ofensivo. El enfrentamiento estuvo marcado por constantes llegadas, intensidad y un ritmo de juego vertiginoso que mantuvo la emoción hasta el silbatazo final.

Los partidos se desarrollaron en escenarios como el campo de Unicach y Caña Hueca, donde los equipos dejaron todo en la cancha en busca de continuar con vida en el certamen. La exigencia de esta fase obligó a cada escuadra a mostrar su mejor versión tanto en lo colectivo como en lo individual.

Con estos resultados, Marnoc, Atlas FC, Chipo y Agua E-pura se convierten en los semifinalistas de la Liga Empresarial, perfilándose como serios aspirantes al título en una competencia que ha destacado por su dinamismo y alto poder ofensivo.