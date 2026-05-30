Cuervos anida en la cima del Torneo Supremo

Cuervos FC finalizó como líder invicto de la fase regular del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, tras disputar con éxito 14 jornadas en la cancha del parque del Oriente de esta capital.

Curiosamente, la victoria número 11 de la campaña fue default por 3-0 sobre Galácticos FC, que se suma a tres empates para un acumulado de 37 puntos.

Leyendas C. A., sublíder

En la segunda posición de la campaña regular figuró el cuadro de Leyendas C. A. tras vencer por 7-4 al que sería a la postre tercero general, Chamacos DV.

Leonardo Hernández guió a las Leyendas a la crucial victoria que les permitió cerrar como sublíderes (con 36 puntos) al anotar cuatro goles, mientras que Luis Ivan Penagos, Jorge Aguilar y Luis Abarca completaron la cuenta.

Del lado del rival brillaron Carlos Ocaña con un “hat-trick” y Jesús Guillén con un tanto, aunque no fue suficiente para sumar y se quedaron con 34 unidades.

Otros resultados

En más acciones de la fecha 14, Sporting FC goleó por 8-5 al Real Madrid FC, con triplete de Diego Vega, doblete de Rey Hernández y los tantos de Édgar Constantino, Julio Aguilar y Alfredo Pinto. Por los merengues anotaron dobletes Andrés Moguel y Farid Méndez, además de una diana de Leo López.

Por su parte, Rayo Vallecano doblegó por 7-5 a Leones Negros con goles de Rodney Hernández (2), Emmanuel Sánchez (2), Hugo Mayorga, Alex Ríos y Ángel Ocaña. Por los felinos consiguió un triplete Isaías Alfaro y también marcaron Jorge Alfaro y Roger Armas.

Reyes perdió dos

Finalmente, Reyes FC dejó escapar su última oportunidad de colarse a la Liguilla al perder su duelo de la jornada y uno pendiente, en los que había puntos suficientes en disputa para acceder a la “fiesta grande”.

En el cayó perdió por 6-9 ante Porto FC, mientras que en su segundo fue superado con un 3-7 por Cinepolocos FC.

Última jornada

Para este sábado se disputarán dos encuentros aplazados cruciales que permitirán completar a todos los clubes las 14 fechas y hacer oficiales las posiciones en la tabla para establecer los cruces de la Liguilla.

A las 7 de la noche, Real Madrid FC enfrentará a Cinepolocos FC; de ganar los merengues, podrían ascender a la tercera posición. Su rival tendrá un segundo partido a las 20:00 horas, contra Porto FC, con seis unidades cruciales que podrían mover significativamente las posiciones en la tabla y evitar que enfrenten en la primera ronda de finales al superlíder.