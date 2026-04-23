Cupo lleno para la Carrera Regreso a Casa

Con una gran respuesta y superando expectativas, la octava edición de la Carrera Regreso a Casa 2026 reportó cupo lleno (2 mil 500 participantes). Cientos de corredores ya aseguraron su lugar en este evento programado para el próximo 31 de mayo en Tuxtla Gutiérrez.

La justa, considerada una de las más representativas en el ámbito atlético local, logró completar su primera etapa de inscripciones a través de plataforma digital, reflejando el interés de la comunidad por formar parte de esta tradicional competencia vinculada a la Escuela Secundaria del Estado.

Entrega de números

Alfredo Ruanova Ortega, coordinador de la carrera, confirmó que el proceso inicial concluyó de manera exitosa, por lo que ahora los inscritos deben estar atentos a la siguiente fase, correspondiente a la entrega de folios, requisito indispensable para formalizar su participación.

En este sentido, informaron que la entrega de números para los corredores se llevará a cabo el próximo 30 de mayo, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo como sede las instalaciones de la propia Secundaria del Estado. Para recibir su folio, deberán entregar un kilo de ayuda, acción que forma parte del carácter social que distingue a esta competencia.

La Carrera Regreso a Casa se ha consolidado como un evento que no solo promueve la activación física, sino también la convivencia y el sentido de pertenencia entre generaciones de estudiantes y deportistas de la capital chiapaneca.

Con el cupo completo y faltando pocos días para la actividad, todo está listo para que esta edición vuelva a reunir a corredores en un ambiente familiar y competitivo, reafirmando su lugar dentro del calendario del Atletismo en la región.