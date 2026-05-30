Definen selección chiapaneca de trabajadores

Con éxito se llevó a cabo el Torneo Estatal de Ajedrez de los Trabajadores Indet, el cual tuvo lugar en la Escuela Secundaria Técnica número 79, en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de más de 50 jugadores en la categoría libre.

La actividad se desarrolló a lo largo de seis horas y reunió a ajedrecistas rankeados y representantes de distintos municipios de Chiapas. Durante la jornada se jugaron cinco rondas, bajo el sistema suizo, surgiendo como campeón José Miguel Monjaraz Pérez, seguido en la clasificación por Omar Toledo Solís en el segundo lugar, mientras que el tercero fue para Félix Rubén Camas Vera.

El certamen tuvo como objetivo definir a quienes representarán al estado en la etapa nacional, programada para noviembre de 2026 en Oaxtepec y que será clasificatoria rumbo a un evento internacional en Dinamarca. Los tres destacados ajedrecistas antes mencionados, serán los encargados de competir por Chiapas en la etapa nacional.

Finalmente, vale la pena mencionar que la organización del selectivo corrió a cargo del maestro José Carlos Morales, presidente del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, con el respaldo de la Dra. Dulce Carolina Gordillo Aguilar, secretaria estatal de los Trabajadores Indet.