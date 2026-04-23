Historias a seguir en el Draft de la NFLHoy es el día uno de tres en el Draft, y hay muchas incógnitas que se definirán en las próximas horas en Pittsburgh.

Los mariscales del 2027 importan más que los del 2026

Hace un par de años vivimos algo histórico, con seis pasadores tomados en las primeras 15 selecciones. El año pasado, la historia era Sheddeur Sanders, quien terminó cayendo a la quinta ronda. Ahora… fuera de Fernando Mendoza, parece que los equipos necesitados de un mariscal franquicia preferirán esperar un año.

Mendoza será un Raider, eso es un hecho, y la incógnita en Vegas será más bien si se sentará detrás de Cousins o lo echarán al ruedo desde el inicio. El único otro pasador posible de primera ronda es Ty Simpson, de Alabama, quien tiene potencial pero le falta mucha experiencia. Si algún equipo desesperado como Jets o Cardenales se aloca y lo toma muy pronto, no estará listo para ser titular desde la semana 1. Podría también ser el futuro en otras franquicias como Acereros o Carneros, así que podría ser tomado desde la selección número 2 o caer hasta la tercera ronda.

Más bien son nombres como Julian Sayin (Ohio State), Dante Moore (Oregon), LaNorris Sellers (Carolina del Sur), Jayden Maiava (USC) y, por supuesto, Arch Manning (Texas), sobrino de Peyton y de Eli, quienes dominarán la parte alta del Draft del próximo año. ¿Es preferible apostar de una vez, o esperar un año por algo un poco más seguro?

Where is the Love?

O más bien, ¿adónde irá Jeremiyah Love? El corredor de Notre Dame no solo es el más reconocido en su posición, sino es universalmente considerado la mejor arma ofensiva disponible en esta camada. He oído rumores de Washington, para hacer dupla con Jayden Daniels; de Kansas City, pese a que contrataron a Kenneth Walker sería la mejor arma de Mahomes; a Tennessee, para apoyar el desarrollo de Cam Ward; a Dallas, porque a Jerry Jones le encanta ser el centro de atención; o hasta en Arizona, donde sería automáticamente el mejor jugador del equipo.

Love no solo es un excelente corredor, sino también un gran atrapador de pases, y sus 42 anotaciones en tres años como “Irlandés Peleador” muestran porqué es el jugador más intrigante de esta noche.

Comienza la reconstrucción en NYC

Terminó la era John Harbaugh en Baltimore tras 18 años, e inmediatamente después comenzó la era Harbaugh en la gran manzana. Los Gigantes tienen algunos nombres interesantes, como Dart, Skattebo o Nabers, pero el primer Draft del alguna vez campeón del Super Bowl será clave, en especial porque tienen dos de las primeras 10 selecciones, tras mandar a Dexter Lawrence con todo y moño a Cincinnati por la selección número 10 global.

Con tantas dudas en Filadelfia, Dallas y Washington, no es descabellado pensar que los Gigantes serán un posible caballo negro este año de la mano del mayor de los hermanos Harbaugh, y mucho de eso dependerá de esos dos nombres que se escucharán en las posiciones 5 y 10.

¿Reese, Styles o Bailey?

Hablando del lado defensivo del ovoide, hay tres nombres interesantes y todos son apoyadores (cuatro sin consideramos a Rueben Bain, quien terminó por perder adeptos por la longitud de sus brazos pero igual se irá más temprano que tarde).

Hablamos de Arvell Reese y Sonny Styles, de Ohio State, y David Bailey de Texas Tech, todos proyectados a ser futuras estrellas como cazamariscales, y todos podrían irse incluso dentro del top cinco.

¿Y AJ Brown?

Podría ser esta misma noche que la novela Brown vs las Águilas de Filadelfia llegue a su fin, y todos incluso ya le tienen un nuevo destino. Tiene todo el sentido del mundo que se reúna con Mike Vrabel, el coach que lo debutó en Tennessee, aún más cuando los Patriotas no tienen receptores decentes tras que dejaran ir a Steffon Diggs.

Eso sí, una selección de primera ronda, aun si es la número 31, me sigue pareciendo demasiado alta. Se habla de que habrá más canjes de lo normal esta noche, y el de Brown a Nueva Inglaterra bien podría ser uno de ellos.

¡Hasta la próxima!

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