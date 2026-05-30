Previa de la final de la Champions League

Llegó el día: hoy es el último partido de clubes antes de la Copa del Mundo, y es el que define al campeón de Europa.

En esta esquina...

El campeón defensor, que busca ser el primer conjunto en repetir que no se llame Real Madrid en 36 años, y confirmar que han sido el equipo de la década. Ya no será otro triplete (Lens se llevó la Coupe de France), pero es menos sorpresivo y más plausible el dominio Parisino sobre escuadras como Chelsea, Liverpool y Bayern en su camino a Budapest.

¿Qué lugar ocupará en la historia este equipo con un bicampeonato? ¿Y Luis Enrique, que llegaría a su tercera Orejona? ¿Y los Dembelé, Kvicha, Neves, Doué, Marquinhos, Hakimi y demás jugadores que repetirían este dominio? ¿Y Mbappé, quien sería el más afectado por un triunfo de su antigua escuadra?

Y el retador...

Arsenal no llega como favorito ni mucho menos, y dudo que cualquier otro fan de la Premier los apoye, pero un triunfo suyo significaría un hito del futbol inglés: el triplete internacional. Aston Villa en la UEL; Crystal Palace en la Conference; y los Gunners completarían el "hat-trick" con la UCL.

Los Gunners serían el octavo club de la isla en alzar la Orejona, y consagraría su lugar como el tercer grande de Inglaterra (Chelsea tiene muchos argumentos por ahora) y el proyecto de Arteta que comenzó en 2019 y que ya rompió la sequía con la Premier que levantaron el domingo pasado.

El enfrentamiento

Se verán las caras la ofensiva número 1 (PSG con 44) contra la mejor defensa (Arsenal con seis goles recibidos y nueve vallas invictas), además de que los Gunners terminaron en primer lugar de la tabla y son el único invicto hasta ahora.

Será la primera final entre un inglés y un francés, pero los protagonistas son españoles: Luis Enrique y Mikel Arteta compartieron vestidor brevemente en el Barcelona entre 1999 y 2002 (salvo una breve etapa donde Arteta se fue prestado... precisamente al PSG). Además, ambos son de la costa norte de España, y tienen una filosofía muy similar, si bien con marcadas diferencias.

El París se apoya en el talento y velocidad de sus jugadores más destacados, mientras los Gunners juegan a la posesión, pero sobre todo al orden defensivo y a aprovechar la pelota parada.

Línea por línea

Pese a la solidez en defensa del Arsenal, ni ellos ni el PSG ven a sus arqueros como figuras. David Raya no será titular en el Mundial con España, mientras Safonov entró al quite tras la salida sorpresiva de Donnarumma el año pasado.

La dupla Saliba-Gabriel es tal vez la mejor de centrales del mundo, mientras que Mendes y Pacho son el mejor dúo de laterales, lo cual empareja el asunto. Ambos tienen bastantes jugadores que gustan de controlar el balón y no cederlo: Vitinha, Neves, Zaire-Emery y Fabián, por un lado, mientras del otro están Rice, Zubimendi, Odegaard.

El tridente Dembelé-Kvicha-Doué ya es legendario, pero Gyökeres acompañado de Saka y Eze no se quedan atrás. En cuanto talento, en general, está muy parejo, y si acaso en ello, y el banquillo, la ligera ventaja es para París Saint-Germain.

Qué esperamos

Realmente es el duelo más parejo posible. Sé que el Bayern lució imbatible a veces, pero creo que es la final más justa que pudimos tener, y si bien París será favorito para muchos, el Arsenal ha sido sumamente constante por años y tiene argumentos para pensar en su primera Orejona.

Se enfrentaron apenas en las semis del año pasado, donde los franceses ganaron ambos duelos pero solo por un gol, y creo que quien sea que gane lo hará también por la mínima. Creo que habrá un "ambos anotan" en este escenario por primera vez desde 2018.

El pronóstico

Será un partido abierto y entretenido, pero creo que el talento y la inercia del PSG los impulsarán al bicampeonato de Europa. Ah, y los Killers en el medio tiempo me emocionan igual o más, no voy a mentirles. Lástima que sea tan temprano para nosotros, pero igual pinta para ser un espectáculo de principio a fin.

¡Hasta la próxima!

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