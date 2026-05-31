Con encuentros de gran intensidad se puso en marcha la segunda vuelta del campeonato de la primera división en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

En el campo 1 de Caña Hueca, las oncenas de Coratux y Plásticos Pablín protagonizaron un electrizante empate a dos goles que tuvo a la afición al borde de las gradas. Por los Comitecos Radicados en Tuxtla marcaron José Salas Trujillo y Alejandro Martínez, mientras que por su rival anotaron Alonso Camacho y Ricardo Magaña.

En el mismo escenario se dio una sorprendente goleada en la que Croco FC arrolló por 9-1 al Deportivo IMZZ. Baldemar Pinto se despachó con la cuchara grande al marcar cuatro goles; José Acuña puso un triplete, y con un tanto cada uno figuraron Reylerin Cruz y Herny Balbuena. El gol del adversario fue obra de Alan Villanueva.

Por otra parte, en el campo La Herradura, el conjunto del Deportivo San Francisco venció por 3-0 al DC United con goles de Arvin Espinosa, Sergio Santos y Josué Salazar.

Segunda división

La categoría de plata tuvo acciones de la sexta ronda del Torneo de Copa. En el campo uno de Caña Hueca, las oncenas de Cobach 33 y Terkoz FC empataron a dos goles. Por los cobachenses anotaron Brayan Fuentes y Emilio Ruiz, mientras que por su adversario brillaron Rodrigo Ruiz y Daniel Meza.

Finalmente, para el campo de La Herradura estaba programado el choque entre Guerreros D’ Tadeo y Talentos Better, pero estos últimos no se presentaron en tiempo y forma, por lo que perdieron el encuentro default. Previamente fue anunciado también el triunfo del Deportivo Chiapas, también por la vía administrativa, sobre Santa Ana Jr.