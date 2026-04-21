Equipos que ya clasificaron a la Liguilla

La fase regular del Clausura 2026 está cada vez más cerca de finalizar, por lo que cada partido se vuelve más que importante para todos los equipos que todavía no están eliminados.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el resto de las jornadas por jugarse toman mayor relevancia porque los clubes luchan por mantener vivas sus esperanzas de estar en ella. Luego de la número 15, que terminó con el triunfo (0-1) del Atlas sobre el Santos en el único duelo de la jornada dominical, la tabla general del torneo sufrió varias modificaciones.

Eliminados

La clasificación está que arde con todavía dos fechas por disputarse y quedan pendientes algunos invitados para la “fiesta grande” del Futbol mexicano. Además, en la última, también se confirmó que algunos conjuntos ya estaban eliminados.

De momento, solamente el Santos, el Mazatlán, el Puebla, el Atlético San Luis y el Monterrey están eliminados, de manera oficial. Matemáticamente, el Querétaro, el FC Juárez, el Necaxa, el Tijuana y los Tigres tiene opciones de calificar a la Liguilla, pero necesitan de varias combinaciones de resultados.

Por su parte el León, el Atlas, el América y el Toluca dependen de sí mismos para conseguir su boleto, pero necesitan asegurarlo con victorias en el cierre de la etapa regular.

¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron?

Oficialmente, los únicos conjuntos de la Liga MX que ya calificaron a la Liguilla son las Chivas, el Pachuca y los Pumas. Incluso, los tres clubes consiguieron su boleto a la “fiesta grande” desde que finalizó la fecha del Clausura 2026.

Ahora, el Rebaño, los Tuzos y los del Pedregal pelearán por el superliderato; esa es la misión que tienen en las dos últimas jornadas. El Cruz Azul, prácticamente, tiene su cupo asegurado en la fase de eliminación directa de la Liga MX, pero necesita cumplir con el tema de la regla de menores; por tal motivo, todavía no es oficial que su clasificación.

Aunque, con sus 29 puntos, es un hecho que estará en la lucha por el título del Futbol mexicano.