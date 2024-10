Estudiantes derrota a Cruz Azul en casa

En un vibrante encuentro disputado en el estadio Víctor Manuel Reyna, los Estudiantes del Cobach demostraron el gran momento que viven al vencer por 2-0 a Cruz Azul Lagunas en la jornada número 7 de la Liga Tercera División Profesional (TDP). Con este resultado, el equipo se afianza en la parte alta de la tabla y sigue con un juego sólido y contundente.

El primer gol llegó temprano, al minuto 15, gracias a un excelente remate de cabeza de Francisco Medina, quien se adelantó al arquero y a la defensa rival para colocar el balón en el fondo de la red. Este tanto no solo desató la alegría entre los aficionados, sino que también otorgó confianza al equipo, que mantuvo la posesión y el control del partido.

Cruz Azul Lagunas intentó reaccionar, pero la defensa de los Estudiantes se mostró sólida y bien organizada, evitando cualquier intento de gol por parte del conjunto visitante. Con el paso de los minutos, los locales siguieron buscando aumentar la ventaja y generaron varias oportunidades que, aunque no se concretaron, mantenían el peligro en el arco rival.

El segundo tanto cayó en el minuto 81, cuando el goleador Daniel Cruz recibió el balón dentro del área. Con un poderoso derechazo, envió la pelota al ángulo, sellando así una victoria importante para el Cobach. Esta anotación no solo fue un premio a la insistencia del equipo, sino también una demostración de la calidad individual de Cruz, quien se ha consolidado como uno de los elementos más destacados del torneo al llegar a 9 dianas en lo que va de la campaña.

Con este triunfo, Estudiantes del Cobach reafirma su buen paso y se prepara para encarar su siguiente desafío que será en tierras oaxaqueñas ante Dragones FC, duelo que pinta para ser espectacular, ya que ambos se encuentran en un excelente momento.

Gol histórico

El gol de Francisco Medina fue algo más que una anotación para él, ya que el jugador debutante de esta temporada consiguió su primer tanto en el Futbol profesional, por lo que después abrazó a sus compañeros y agradeció el respaldo que le ha dado su entrenador para convertirse en una pieza sólida para Estudiantes del Cobach.

“Es una alegría todo esto, no solo por los minutos, no solo por el gol, sino que he aprovechado cada oportunidad que he tenido en esta temporada y quiero seguir así. Vamos todos juntos con un buen grupo. Estamos haciendo las cosas bien y espero que esto pueda seguir así hasta llegar al campeonato”, comentó Francisco Medina.