Gran ambiente en el Circuito Charro 2026

La tercera fase del Circuito Charro del Sureste 2026 se vivió con intensidad en la región de Mezcalapa, donde equipos de Chiapas y Tabasco protagonizaron un fin de semana lleno de emociones, destacando el alto nivel competitivo y la gran respuesta del público que se dio cita para disfrutar el deporte nacional por excelencia.

Durante dos días de actividades, las charreadas ofrecieron actuaciones memorables en cada una de las suertes, con escuadras que mostraron precisión, técnica y dominio en el ruedo. Rancho El Laurel fue el equipo más constante a lo largo de esta etapa, lo que le permitió proclamarse campeón por tercera ocasión consecutiva, al sumar un total de 621 puntos, reafirmando su jerarquía dentro del circuito.

El conjunto de Cristo Rey de Comalcalco también tuvo una participación sobresaliente, quedándose con el subcampeonato tras acumular 598 unidades. Su desempeño en la primera jornada fue clave, al firmar una de las mejores puntuaciones del evento, impulsados por ejecuciones precisas en piales y manganas. Por su parte, Rancho San Rafael completó el podio, demostrando regularidad en ambas jornadas.

Protagonistas

Hacienda Santa Teresa de Comitán fue otro de los protagonistas, al destacar especialmente en la segunda jornada con una sólida actuación que le permitió colocarse entre los mejores de la fase. En lo individual, varios charros brillaron con ejecuciones de alto nivel, resaltando las manganas, los piales y el trabajo en colas, elementos que marcaron diferencia en el desarrollo de las acciones.

El evento también contó con la participación de escuadrones provenientes de distintos municipios, fortaleciendo el carácter regional del circuito y fomentando la convivencia entre exponentes de la Charrería. Además, la presencia de las campeonas estatales Valquirias de Tuxtla añadió un toque especial al recibir el reconocimiento del público gracias a su vistosa rutina.

El ambiente familiar fue uno de los aspectos más destacados, con gradas llenas y una afición entregada que disfrutó no solo de las competencias, sino también de la música en vivo y la oferta gastronómica local, generando una auténtica fiesta en torno a esta disciplina.

Etapa final

Con este resultado, el Circuito Charro del Sureste 2026 se encamina a su etapa final, la cual se celebrará en San Cristóbal de Las Casas, donde se definirá a los mejores equipos de la temporada en un cierre que promete mantener el nivel y la emoción vistos en esta fase.