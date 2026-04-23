Intensa actividad en primera jornada

Con duelos llenos de intensidad y marcadores que reflejaron el nivel de los participantes, se puso en marcha la jornada uno de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), teniendo como escenario la cancha dos de Caña Hueca, donde distintos equipos protagonizaron encuentros equilibrados y de gran esfuerzo físico.

En uno de los compromisos más disputados, Felinas se midió con Adlers Mayor en un enfrentamiento que se extendió a tres sets. El primer parcial fue para Adlers con marcador de 21-25; sin embargo, Felinas reaccionó en el segundo set al imponerse por 25-13. Para el definitivo, el conjunto de Adlers volvió a tomar el control para cerrar en 13-15 y quedarse con la victoria.

Las campeonas

Secretaría de Educación mostró solidez en su debut al superar en dos sets a Amazonas, con parciales de 25-18 y 25-20, dominando desde el arranque con buen manejo en la red y efectividad en el servicio, demostrando así que están listas para defender su corona en esta nueva edición.

Otro cuadro que tuvo un inicio contundente fue Linces, que venció a Felinas en su segundo compromiso de la jornada con parciales de 25-11 y 25-20, destacando por su orden táctico y su consistencia en la recepción.

Fénix también dejó buenas sensaciones al imponerse con autoridad ante Europaraíso en dos sets, 25-14 y 25-20, mostrando un juego dinámico y bien estructurado que le permitió controlar el ritmo del encuentro.

Duelo cerrado

Panteras enfrentó a Adlers Juvenil en un partido más cerrados, que se definió en tres sets. Panteras ganó el primero 25-13, pero Adlers igualó con 15-25, dejando todo para el tercer episodio, en el que Panteras consiguió el 16-14 en un cierre de alta tensión.

Finalmente, Freyas logró una victoria en sets corridos frente a Adlers Infantil con parciales de 25-07 y 25-11, sobresaliendo por su contundencia ofensiva y su dominio en cada punto.

De esta manera la jornada inicial dio muestra el nivel competitivo de la liga, con equipos que desde el inicio buscan posicionarse como protagonistas en la temporada, en un certamen del Voleibol municipal que continúa consolidándose.