Jorge Mateo va tras su sueño internacional

Con apenas nueve años de edad, el pequeño arquero chiapaneco Jorge Mateo está viviendo uno de los momentos más importantes de su corta trayectoria en el Futbol. El talentoso guardameta fue seleccionado para representar a México en un evento internacional especializado para porteros, que se desarrollará del 3 al 7 de octubre en Bogotá, Colombia, organizado por la empresa Volando por un Sueño.

Originario de Tapilula, Chiapas, Jorge Mateo comenzó su camino en las canchas desde muy pequeño. Su gusto por el Futbol surgió jugando en las tardes, y rápidamente llamó la atención por sus condiciones naturales para desempeñarse bajo los tres postes.

Actualmente radica en Tuxtla Gutiérrez junto a su familia y desde hace aproximadamente un año comenzó un proceso de formación más serio. Primero se integró a entrenamientos de Futbol, pero poco tiempo después descubrió que su verdadera pasión es defender el arco.

Inicio

Su padre relata que el pequeño insistió en prepararse específicamente para ser arquero y fue entonces cuando comenzó a trabajar con el entrenador David Chilán, del Centro de Alto Rendimiento para Porteros. Gracias a su evolución, Jorge Mateo fue subido rápidamente a entrenar con categorías mayores, enfrentándose a jóvenes de 12, 13 y 14 años, pese a tener apenas nueve.

“Los entrenadores vieron que tenía muchas cualidades y ya corregían muy poco en él. Por eso lo subieron de nivel para que siguiera creciendo”, comentó su papá en entrevista.

La oportunidad internacional llegó luego de asistir a una clínica especializada de porteros encabezada por César Lomelí, integrante del proyecto Volando por un Sueño, iniciativa que recorre distintos estados del país en busca de talento juvenil.

El evento consistió en una fase teórica y otra práctica desarrollada en Guadalajara. Ahí, Jorge Mateo logró destacar entre decenas de participantes de distintas edades. Incluso, el propio Lomelí observó videos de entrenamientos y partidos del chiapaneco antes de tomar la decisión final.

Tras la evaluación práctica, efectuada en el estadio Víctor Manuel Reyna, recibió la noticia que cambiaría su vida: había sido elegido para representar a México en Colombia.

Comenzó el sueño

“¿Quieres ir a Colombia?”, le preguntaron después de la entrega de diplomas. La respuesta del niño fue inmediata y llena de ilusión. Ahora, Jorge Mateo se encuentra preparándose intensamente para este compromiso internacional.

Entrena prácticamente toda la semana, entre trabajos específicos de portería y actividades con su equipo Deportivo Tuxtla, buscando llegar en la mejor forma posible al evento.

Sin embargo, aunque parte del equipo deportivo, uniformes, alimentación y materiales serán cubiertos por la organización, la familia debe reunir aproximadamente 20 mil pesos para solventar gastos de vuelos, hospedaje, trámites y traslados.

Por ello, familiares y entrenadores hacen un llamado a empresas, patrocinadores y personas de buen corazón que deseen sumarse al sueño del pequeño arquero chiapaneco, quien hoy tiene la oportunidad de poner el nombre de México.

Jorge Mateo asegura sentirse emocionado por el viaje y reconoce que uno de sus máximos ídolos es el argentino Emiliano “Dibu“ Martínez, mientras que en México admira a Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

Con esfuerzo, disciplina y grandes ilusiones, el joven guardameta espera cumplir uno de los sueños más importantes de su vida y demostrar que en Chiapas también existe talento para competir a nivel internacional.