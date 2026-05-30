Liga Uniflag da paso a su postemporada

La Liga Uniflag llega a su cita más importante de la temporada con el inicio de la fase de “playoffs” en los campeonatos Open Femenil y Open Mixto, además de partidos determinantes en TNT y Open Varonil, en los que varios equipos buscarán cerrar fuerte en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Jornada maratónica

La actividad sabatina arrancará a las 3 de la tarde con doble cartelera en el TNT Femenil: Valkirias Unicach se medirá con Lechuzas UPGCH, en un duelo en el que las aves nocturnas intentarán mantenerse en la parte alta, mientras que Valkirias tratará de cerrar con mejor ritmo.

En paralelo, Ocelotes Blancos enfrentará a Unicach Purple, en un choque universitario que promete intensidad desde las primeras series.

A la misma hora también habrá acción del torneo TNT Mixto, con Cañoneros frente a Pollitos FC, así como Mustangs ante MG Team.

Acción de semis

La emoción subirá de tono a las 4 de la tarde con las semifinales del Open Femenil: Pamboleras, líderes de la fase regular, abrirán la ronda frente a Toxic, equipo que buscará dar la sorpresa. En la otra llave, South Crew enfrentará a Jaguares de la Unicach, en un partido que luce parejo.

Open y más

En el Open Varonil jugarán Toros y Diablitos a las 4 de la tarde, mientras que Diablitos volverá al campo a las 6 para enfrentar a Mustangs, en una exigente doble jornada que pondrá a prueba su resistencia. En ese mismo bloque, Conalep chocará con Unicach Next Gen dentro del TNT Mixto.

“Playoffs” en Mixto

En el torneo Open Mixto los “playoffs” quedaron divididos de la siguiente manera: en la Conferencia A, Mustangs y Borregos Jr. avanzaron directo a semifinales, por lo que Toros Jr. enfrentará a Toros, y MG Team se medirá con Big D. por el pase a la antesala del título, en duelos pactados para las 5 de la tarde.

En la Conferencia B, tras la baja de Wild Rabbits, Unicach, Power Puff y Toxic avanzaron directamente, dejando el último boleto en juego entre Diablitos y Tucanes Enlef.