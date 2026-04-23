Listas las finales en Bochil

Con encuentros llenos de intensidad y emociones al límite, quedaron definidas las finales del Torneo de la Feria Bochil 2026, luego de disputarse las semifinales en el campo La Pochota, donde Tío Rocky y Deportivo Calavera sellaron su boleto a la gran cita.

Primer duelo

En el primer partido, Tío Rocky consiguió su clasificación al imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Mueblería San José, en un compromiso sumamente reñido de principio a fin. Ambas escuadras mostraron orden defensivo y pocas concesiones, lo que provocó un desarrollo cerrado durante la mayor parte del encuentro.

La jugada que marcó la diferencia llegó en la segunda mitad, cuando Carlos “Rocky” Hernández apareció dentro del área para definir con precisión al minuto 58, desatando el festejo de su equipo. A partir de ese momento, Tío Rocky apostó por mantener la ventaja, cerrando espacios y resistiendo los intentos ofensivos de su rival, que buscó el empate hasta el silbatazo final sin lograr concretar.

Segundo duelo

En la otra llave, Deportivo Calavera firmó una actuación contundente al vencer por 3-0 al conjunto del IMSS, demostrando su fortaleza tanto en ataque como en defensa. Desde los primeros minutos, los primeros impusieron condiciones y tomaron el control del partido con un Futbol dinámico y efectivo.

El marcador se abrió al minuto 15 con anotación de Francisco Mata, quien aprovechó un balón filtrado para definir frente al arco. Posteriormente, José Gómez amplió la ventaja al minuto 37, tras una jugada colectiva que evidenció el buen funcionamiento del equipo. Ya en la recta final, al 72’, Mata sentenció el encuentro con el tercer tanto, asegurando el pase sin sobresaltos.

Con estos resultados, el torneo entra en su fase decisiva. El próximo domingo 26 de abril, el campo La Pochota será escenario de la última jornada. A las 11:00 horas se celebrará el juego por el tercer lugar entre Mueblería San José e IMSS, dos cuadros que buscarán cerrar con dignidad su participación.

Más tarde, a las 13:00 horas, se llevará a cabo la gran final entre Deportivo Calavera y Tío Rocky, en un duelo que promete emociones, ya que ambos conjuntos han mostrado argumentos suficientes para aspirar al campeonato.

El Torneo de la Feria Bochil 2026 bajará el telón con una jornada que reunirá a la afición local, en un ambiente de fiesta deportiva, para definir al nuevo monarca del certamen.