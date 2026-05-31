Presentan Santos Arena Norte

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento del Futbol en Chiapas fue presentada oficialmente la Santos Arena Norte, un nuevo espacio deportivo de la Academia Santos Tuxtla ubicado en la zona poniente norte de Tuxtla Gutiérrez, el cual busca convertirse en un referente para la práctica y formación de nuevos talentos.

El acto contó con la presencia de Eduardo González, director del Club Santos Tuxtla, y Yasser Villarreal, entrenador de la institución, así como de Emilio Abreu, Fabián Méndez y Eder Gutiérrez, quienes acompañaron el anuncio de este proyecto que representa una nueva alternativa para los amantes del deporte en la capital chiapaneca.

Luego de las palabras de bienvenida, los integrantes del club compartieron la visión y el objetivo de este nuevo recinto, subrayando la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de niños, jóvenes y adultos interesados en la práctica del Futbol.

Posteriormente se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con representantes de los medios de comunicación, para conocer más detalles sobre el funcionamiento de la nueva arena, los proyectos deportivos que albergará y los planes de crecimiento que contempla la organización para los próximos años.

Comprometidos

Eduardo González resaltó que la apertura de este espacio responde al compromiso que mantiene el Club Santos Tuxtla con la promoción del deporte y la formación integral de sus jugadores.

“Estamos muy contentos de presentar la Santos Arena Norte. Este proyecto nace con la intención de ofrecer instalaciones de calidad para que niños, jóvenes y familias puedan disfrutar el deporte en un ambiente sano, seguro y competitivo. Queremos seguir aportando al crecimiento del Futbol en Chiapas y brindar oportunidades para que más talentos puedan desarrollarse”, expresó.

Asimismo, señaló que el club continúa trabajando para consolidar una estructura deportiva sólida que permita impulsar nuevas generaciones de futbolistas, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia.

La Santos Arena Norte se suma a la infraestructura deportiva de la ciudad como un tercer espacio (junto con Territorio Santos Tuxtla y Santos 2.0) diseñado para la práctica deportiva y la convivencia familiar. Con esta apertura el Club Santos Tuxtla reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte en la entidad y con la creación de escenarios que fomenten la actividad física y el crecimiento de la comunidad futbolística chiapaneca.