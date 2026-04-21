Progreso FC, primer objetivo universitario

Con la asignatura de superar la fase de los dieciseisavos de final en la Zona A de la Liga TDP, Lechuzas UPGCH emprendió la excursión al estado de Yucatán, donde este miércoles a las 15:00 horas enfrentará al Progreso FC en el estadio 20 de Noviembre.

Los universitarios, que culminaron la campaña regular con una histórica cifra de 80 puntos, fueron además los líderes del grupo 2, logro que resaltó su director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz.

“Ha sido un torneo muy bueno, el mejor de hecho de la historia desde que se creó Lechuzas”, recordó el estratega, quien confía en la mentalidad de sus pupilos para disputar la Liguilla con el único objetivo del título en mente.

“Ahora hablamos de campeonatos, antes se hablaba de que ‘ojalá cuando califiquemos’. Y no, yo siempre les digo a los jugadores que hay que tirarle a lo grande; hay que tirarle un campeonato, a un ascenso”, remarcó.

Progreso FC, el rival

Del primer oponente en la fase de finales, el Progreso FC, completó la Temporada 2025-2025 como el 4cuarto lugar del grupo 1, con una cosecha de 44 puntos, producto de 11 victorias, 8 empates y 3 derrotas, con 30 goles anotados y 14 permitidos.

En su último duelo de la etapa regular, cayeron contra el líder de su pelotón, Pioneros de Cancún (1-2), que es dirigido por el exjugador del Atlas Gerardo “Tato” Torres.