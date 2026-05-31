PSG es bicampeón de la Champions

La sorpresa inglesa no llegó y la dinastía francesa se mantiene en el Futbol del Viejo Continente. Con demasiado dramatismo y con un pénalti atajado por Matvey Safonov, el Paris Saint-Germain venció (4-3) al Arsenal y conquistó el bicampeonato de la Champions League.

Luego de empatar (1-1) en el tiempo reglamentario, todo se definió desde los once pasos. Ahí, el portero ruso se hizo más gigante de lo que ya es y fue factor para que la escuadra de Luis Enrique hiciera historia.

El rey parisino luchó para conversar su corona y lo consiguió. El Puskás Arena de Budapest fue el escenario donde el PSG volvió a levantar la Orejona, la segunda de historia, y alcanzó un hito que solo el Real Madrid había conseguido: ganar dos títulos consecutivos en la era de la Liga de Campeones.

Acciones

Las sorpresas no se hicieron esperar. Mikel Arteta se arriesgó a mandar a la banca a Viktor Gyokeres, su centrodelantero titular, y colocar a Kai Havertz en su lugar. A los seis minutos de haberse escuchado el silbatazo inicial, el alemán ya le había dado la razón. En un intento de despeje de Marquinhos, luego de una acción que no tenía ninguna complicación, el balón rebotó en Leandro Trossard y quedó a merced del explosivo Kai.

Con un soberbio zurdazo, Havertz perforó la portería de Matvey Safonov, quien únicamente observó como el balón le pasó por encima. El Arsenal controló el ritmo del partido, se defendió bien e, incluso, dejó sin ideas al poderoso tridente ofensivo del PSG; supo conservar el marcador… hasta que pudo.

Durante la segunda mitad llegó la jugada que cambió el rumbo de la final, porque la anotación que vino a la postre fue lo que el club parisino necesitaba para meterse y competir por defender su corona. Con la habilidad que lo caracteriza, Khvicha Kvaratskhelia provocó que Cristhian Mosquera cometiera una falta dentro del área de los Gunners.

El árbitro central Daniel Siebert no dudó en señalar de inmediato la pena máxima a favor del conjunto parisino. Ousmane Dembélé tomó el esférico y, con demasiada tranquilidad, ejecutó el pénalti, engañó por completo a David Raya y logró la igualdad (minuto 64). Con el 1-1, los dos equipos demostraron su deseo de quedarse con la Orejona. Se fueron al frente a buscar el gol del triunfo, pero ninguno consiguió anotar.

El tiempo transcurrió, el marcador no se movió y los tiempos extras llegaron. Ambos clubes estaban completamente desgastados. Las acciones en la portería rival fueron nulas y se notaban las intenciones de los 22 jugadores de definir al campeón desde los once pasos.

En la tanda de pénaltis, Matvey Safonov se agrandó y detuvo el disparo de Gabriel dos Magalhaes para definir al ganador de la Orejona. También el tiro desviado por un costado de Eberechi Eze quedará en la memoria de los Gunners.