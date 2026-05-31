Se suman a clase masiva en la VII Región Militar

Con una destacada participación de más de 300 personas, se llevó a cabo la Clase Masiva de Boxeo denominada Knockout por la Salud de los Jóvenes, en las instalaciones de la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, como parte de la Semana de la Salud Pública.

La jornada reunió a integrantes del Ejército Mexicano, personal de distintas corporaciones de seguridad, civiles, deportistas y boxeadores semiprofesionales, quienes respondieron al llamado para participar en una actividad que tuvo como principal objetivo fomentar hábitos saludables y contribuir a la prevención de adicciones entre la juventud chiapaneca.

Las sesión inició con una ceremonia cívica en la que se rindieron honores al lábaro patrio, resaltando los valores de disciplina, respeto y compromiso social que promueve este tipo de iniciativas. Posteriormente, hicieron un calentamiento general antes de dar paso al entrenamiento.

La reconocida pugilista chiapaneca Margarita Alvarado fue la encargada de dirigir la clase masiva, guiando a los participantes a través de diferentes ejercicios técnicos y físicos propios de esta disciplina. Se trabajaron movimientos básicos de golpeo, desplazamientos, coordinación y acondicionamiento físico, permitiendo que personas de distintas edades y niveles de experiencia se integraran de manera activa.

El evento contó con la presencia de autoridades civiles y militares que respaldaron la iniciativa. Entre los invitados destacaron Alejandro González, comandante de la Séptima Región Militar; Omar Gómez Cruz, secretario de Salud del estado, quien acudió en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; Abel Martínez García, comandante militar; Antonio Mora, enlace de la Zona Naval, y Marcos Gastélum, coordinador de la Guardia Nacional.

Mensaje

En sus intervenciones, los representantes coincidieron en la importancia de impulsar actividades deportivas como herramienta de transformación social, especialmente entre las nuevas generaciones. Señalaron que el deporte constituye una alternativa efectiva para alejar a niñas, niños y jóvenes de conductas de riesgo, al tiempo que fortalece valores como la perseverancia, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Asimismo, destacaron la coordinación entre instituciones federales, estatales y organismos de seguridad para llevar a cabo acciones preventivas enfocadas en el bienestar de la población. La participación conjunta de la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Zona Naval y el Ejército Mexicano permitió consolidar una actividad de gran alcance y convocatoria.

La clase masiva se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y convivencia, en el que los asistentes demostraron gran energía en cada una de las dinámicas programadas. La respuesta de la ciudadanía refleja el creciente interés por adoptar estilos de vida más saludables y por integrarse a actividades deportivas que promuevan el bienestar físico y mental.

Con este tipo de acciones, las autoridades buscan fortalecer la cultura de la prevención y continuar impulsando espacios que favorezcan la salud integral de la población, utilizando el deporte como una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más sana y activa.